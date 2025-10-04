How Not To Kill Your Community

The series is scheduled to run from September 7 to October 4, 2025.

In Week 1, episodes will be released on Sunday, September 7, at 4 PM; Monday, September 8, at 7 PM; Wednesday, September 10, at 11 PM; and Friday, September 12, at 1 PM.

Week 2 features new episodes on Sunday, September 14, at 6 AM; Tuesday, September 16, at 2 PM; Thursday, September 18, at 7 PM; and Saturday, September 20, at 4 PM.

During Week 3, episodes will air on Monday, September 22, at 2 PM; Wednesday, September 24, at 8 PM; Friday, September 26, at 11 PM; and Saturday, September 27, at 2 PM.

The final week, Week 4, includes releases on Monday, September 29, at 3 PM; Tuesday, September 30, at 7 PM; Wednesday, October 1, at 11 PM; and Friday, October 3, at 8 PM.